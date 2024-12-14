Mardin'de şiddetli rüzgar: Cam aracın üzerine düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı düşen cam, isabet ettiği araçta maddi hasara neden oldu.

Mardin'de şiddetli rüzgar: Cam aracın üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre, ’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Tepebaşı Mahallesi’ndeki bir iş yerinin camının yerinden sökülmesine neden oldu.

Rüzgar nedeni ile düşen cam, park halindeki otomobilin üzerine isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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