Mardin'de silah kaçakçılarına operasyon

Mardin'de yapılan kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, iki kalaşnikof piyade tüfeği, dört ruhsatsız tabanca, dört ruhsatsız av tüfeği, yedi kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, beş tabanca şarjörü ve bin 500 mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.