Mardin'de silah kaçakçılarına operasyon: Üç gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ekipler, düzenlenen operasyonla yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen üç şüpheliyi gözaltına aldı.



Aramalarda, uzun namlulu silah, iki av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 23 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişeği, uzun namlulu silah parçaları, 420 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.