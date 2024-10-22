Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında 3 kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.



Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 193 fişek, 15 şarjör, 1 kilo 100 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.