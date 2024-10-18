Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında 3 kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 193 fişek, 15 şarjör, 1 kilo 100 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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