Mardin'de silahlı kavga: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Şar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Y.Ö, B.E, N.Ö,C.Ö, S.Ö. ile F.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

