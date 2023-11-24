Mardin’de silahlı kavga: 4 yaralı

Mardin’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. Kavgada, 1’i mahalle muhtarı, 4 kişi yaralandı.

Mardin’de silahlı kavga: 4 yaralı

’de iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Balova Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada mahalle muhtarı Ş.S., oğlu C.S. ile A.U. ve A.D. yaralandı.

Yaralılar, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaralılardan A.U.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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