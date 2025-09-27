Toz kavgası öldürdü: Tarafları ayırmak isterken canından oldu

Mardin'in Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre; iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Arsada kepçeyle temizlik yapıldığı, bu sırada yükselen toz nedeniyle tarafların tartışmaya başladığı öğrenildi.

Ölen Demir'in de kavgayı ayırmak için tarafların arasına girdiği ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bazı şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.