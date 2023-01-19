Mardin'de silahlı saldırı: 5 ölü

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.



Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.



Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ



Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.