Mardin'de silahlı saldırı: 5 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e çıktı. Araçtakilerin randevu aldıkları Diyarbakır’daki hastaneye gitmek için Irak’ın Duhok kentinden yola çıktıkları belirtilirken, saldırganların Habur Sınır Kapısı’ndan itibaren takipte oldukları üzerinde duruluyor.

Mardin'de silahlı saldırı: 5 ölü

'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Mardin'de silahlı saldırı: 5 ölü - 1

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...