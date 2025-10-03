Mardin'de sır ölüm: Yanmış erkek cesedi bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede dün akşam saatlerinde yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
