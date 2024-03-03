Mardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

Mardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

'in Nusaybin ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde sabah saatlerinde B.T.(59), A.T. (36), M.T. (34), F.T. (33), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde diğer aile üyelerinin fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...