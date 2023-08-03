Mardin'de sondaj çalışması sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Yurtderi Mahallesi'ndeki bir arazide sondaj kuyusu açma çalışması sırasında dinamit patladı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda Suriyeli işçilerden Muhammet Ahmet (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Suriyeli işçi Şahin Ahmet (32) ile Mehmet Emin Laçin (48) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet Ahmet’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İş Kazası
- Mardin
- Patlama