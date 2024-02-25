Mardin'de sulama boruları ateşe verildi: 5 milyon TL'lik zarar oluştu

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.