Mardin'de sulama boruları ateşe verildi: 5 milyon TL'lik zarar oluştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araziyi istiflenmiş sulama boruları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yangında borular kullanılmaz hale gelirken, 5 milyon TL'den fazla zarar oluştuğu öğrenildi.

Mardin'de sulama boruları ateşe verildi: 5 milyon TL'lik zarar oluştu

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'de sulama boruları ateşe verildi: 5 milyon TL'lik zarar oluştu - 1

Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Arazi sahibi Bedrettin Karaboğa, olay nedeniyle zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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