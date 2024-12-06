Mardin'de şüpheli ölüm
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 61 yaşındaki Eyüp Sabri B., evinde ölü bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Sabri B.'den (61) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Eyüp Sabri B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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