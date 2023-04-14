Mardin'de şüpheli ölüm: Binanın terasından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe'de 14 yaşındaki Beritan B, altı katlı binanın terasından düşerek can verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de şüpheli ölüm: Binanın terasından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

’in Kızıltepe ilçesinde altıncı kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 513 Sokak'ta 14 yaşındaki Beritan B., altı katlı bir binanın teras katından bilinmeyen nedenle düştü. Kızın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Mardin'de şüpheli ölüm: Binanın terasından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Beritan B.'nin cansız bedeni, otopsi için Mardin’e götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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