Mardin'de takla atan otomobilden fırladı... 17 yaşında hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesaire alanı yakınlarında meydana geldi.

Ali Adın’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı.

Otomobildeki Yunus Emre Kösen, araçtan fırlayarak tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kösen’in hayatını kaybettiği belirlendi.