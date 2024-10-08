Mardin’de tanker minibüse çarptı

Mardin’de tankerin minibüse çarptığı kazada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin’deki otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen tanker ile şehiriçi minibüsü çarpıştı.



Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, 1 kişi yaralandı.