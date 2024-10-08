Mardin’de tanker minibüse çarptı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tanker, minibüse çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
Mardin’de tankerin minibüse çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin’deki otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen tanker ile şehiriçi minibüsü çarpıştı.
Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, 1 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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