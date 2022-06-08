Mardin'de tarla yangınına TOMA ile müdahale

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.



Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki vatandaşın tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı TOMA da destek verdi.



Yangında tarladaki buğdayların bir kısmı zarar gördü.