Mardin'de taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Mardin'de taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı
Foto: Arşiv

Kırsal Tanyeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, taş ve sopa darbeleriyle Abdurrahim B. (31), Mehmet Şerif A. (54) Rahime A. (35), İbrahim B. (75), Dilber A. (50), Selman A. (41), Ömer A, Ahmet B, Rabia B. ve Ramazan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit ve Midyat Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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