Mardin'in Ömerli ilçesi Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesi Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.