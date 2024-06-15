Mardin'de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Mardin'de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile TIR, - kara yolu Sürekli köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ali Ü. (36), Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7) ve Damla Ü. (7) ile 2 aylık bebek Toprak Ü. yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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