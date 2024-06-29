Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin-Şırnak kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, araçlardaki Rojbin N. (40), Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Halil Ç. (31), Suphiye N. (11) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

