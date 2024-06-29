Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

-Şırnak kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Rojbin N. (40), Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Halil Ç. (31), Suphiye N. (11) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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