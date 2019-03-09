Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Gürsoy Ak'a (23) çarptı.
Ağır yaralanan Ak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 23 yaşındaki Melike Gürsoy Ak yaşamını yitirdi.
Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Gürsoy Ak'a (23) çarptı.