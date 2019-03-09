Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Gürsoy Ak'a (23) çarptı.

Ağır yaralanan Ak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.