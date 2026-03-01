Mardin'de trafik kazası. 2 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Lokman Ö. eşiyle birlikte komşu köyde kaza yapan yakınlarını ziyarete gitti.

Ziyaretin ardından iftar saatinden önce Bahçecik Mahallesi’ne dönen Lokman Ö.’nün kullandığı araç, köy içinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada sürücü Lokman Ö. ile araçta bulunan eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.