Mardin'de tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EED 181 plakalı tur otobüsü ile 44 DJ 315 plakalı minibüs çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, Lokman A. (33), Halide İ. (48), Cemile Ç. (55), Ali E. (60) ve Şeyhmus Ç. (78) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.