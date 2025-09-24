Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 56 uyuşturucu hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Mardin Nusaybin
- Gözaltı
- Uyuşturucu