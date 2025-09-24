Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 56 hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

