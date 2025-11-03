Mardin'de uyuşturucu operasyonu: Üç şüpheli tutuklandı

Mardin'in Artuklu, Savur ve Derik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Artuklu, Derik ve Savur'da bazı ev ile eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 24 kilo 56 gram esrar, 5 kilo 250 gram skunk, 37 kök skunk bitkisi ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda üç zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.