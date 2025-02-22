Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, taksi ile kente yasadışı yollarla uyuşturucu sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Kızıltepe ilçesinde de takibe alınan bir taksi durduruldu. Taksi ile belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı