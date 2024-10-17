Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3, Kızıltepe ilçesinde ise silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 122 gram sentetik uyuşturucu, 25,6 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 12 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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