Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3, Kızıltepe ilçesinde ise silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 122 gram sentetik uyuşturucu, 25,6 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 12 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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