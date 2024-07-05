Mardin’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Mardin’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan 2 ayrı aracı Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Nusaybin ilçesinde operasyonda yapıldı.

Bir araç ve konutta yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 33 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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