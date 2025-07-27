Mardin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, Dicle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Almanya’dan erkek kardeşiyle birlikte Nusaybin’e gelen Nazlı Peymaner, kardeşinin dönüşü sonrası evde yalnız yaşamaya başladı.

Yakınları, Peymaner’e ulaşamayınca durumdan şüphelendi.

Almanya’daki kardeşinin isteğiyle harekete geçen komşular yaşlı kadını yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Nazlı Peymaner’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Peymaner’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.