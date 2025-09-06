Mardin'de yangın: İtfaiye ekipleri kaplumbağalara su verdi

Mardin’in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekipler, müdahale sırasında kaplumbağalara su verdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, orman ekipleri, yangında hayatta kalmaya çalışan kaplumbağalara da su verdi.