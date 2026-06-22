Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu. 10 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek , Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK’a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

“MİLLETİMİZİN EMEĞİNİ HEDEF ALAN DOLANDIRICILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

“Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz.” mesajını da veren Akın Gülek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığıyla eşgüdüm içinde mücadelenin sürdüğünü belirtti.