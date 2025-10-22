Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: İki gözaltı
Mardin'de yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 262 milyon liralık para transferi yaptığı tespit edildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bir bahis sitesine yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda, site üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.
Operasyon kapsamında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
