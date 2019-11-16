Mardin'de yavru köpekleri çuvala koyup, kuyuya attılar

Mardin'de 5 yavru köpeği çuvala koyup lağıma atarak 1 köpek yavrusunun ölümüne neden olan kişi/kişileri tespit için çalışma başlatıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çuvala konup, lağım çukuruna atılan 5 yavru köpekten biri telef oldu, 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gıranvas Mahallesi'nde dün, lağım çukurundan gelen köpek seslerini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, lağım çukurunda yaptıkları incelemede çuval içerisinde yavru köpeklerin olduğunu belirledi.

Merdivenle lağım çukuruna inen itfaiye erleri, çuvala bırakılan 5 yavru köpeği çıkardı.

Köpeklerden birinin telef olduğu belirlendi.

urtarılan 4 köpeğin, havyan barınağını teslim edileceği öğrenilirken, yavruları lağım çukuruna atan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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