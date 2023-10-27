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Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Mardin'de yolcu minibüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

'de Ömerli ve Yeşilli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi mevkisinde öğle saatlerinde Mardin istikametinden gelen bir yolcu minibüsü, yol genişletme çalışması yapan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüsteki yolculardan Adil M. (41), Leyla M. (38), Aysel I. (24), Serap O. (21) ve Muhammed T.E. (6) yaralandı.

Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - 1

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ömerli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Muhammed T.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yol bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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