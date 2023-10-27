Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ömerli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralılardan Muhammed T.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Yol bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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