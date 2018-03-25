Mardin'in Yeşilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.M. (16), 13 gün önce evde uyurken, kapıyı kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, yorgana sarılarak kaçırılmıştı.
Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Mardin polisi, olayla ilgili şüpheli B.S.’yi gözaltına almış, daha sonra Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.S. tutuklanmıştı. Olayın bir diğer şüphelisi olan İ.S. hakkında ise aynı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.
Polisin titiz çalışması sonucu D.M.'nin izine Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ulaşıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonla kurtarılan D.M., ailesine teslim edildi. Olayın firari şüphelisi İ.S.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.