Mardin'de zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı

Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

'in Kızıltepe ilçesinde 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12) Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

