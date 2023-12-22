Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.

Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı

-Midyat kara yolu Şenköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı.

İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı - 1

Yan yatan araçtaki yaralı 2 asker, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı - 2

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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