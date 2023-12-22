Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Mardin-Midyat kara yolu Şenköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı.
İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yan yatan araçtaki yaralı 2 asker, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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