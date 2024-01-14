Mardin'de feci kaza: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı yaralandı

Kazada Fatih Kaya ile eşi Gülsüm(40) ve çocukları Aysima (6) ile Beren Nisa Kaya (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Gülsüm ile kızı Beren Nisa Kaşa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülsüm ile Beren Nisa’nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Fatih Kaya ve kızı Aysima Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.