Mardin'deki aile katliamında tutuklu sayısı yükseldi
28.11.2025 11:06
AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evlerinde katledilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip tarafından özel ekip oluşturuldu.
TUTUKLU SAYISI İKİYE YÜKSELDİ
Olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin sayısı ikiye yükseldi. Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ailenin komşusu M.C. de 26 Kasım'da tutuklanmıştı.