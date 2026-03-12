Mardin'deki katliamda tarihi eser ayrıntısı: "Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım"

BİLEZİKLER ORTADAN KAYBOLDU, HUSUMET BAŞLADI

İddianamede, tutuklu sanık Mirhan C. ve kız arkadaşı B.S.'nin olaydan yaklaşık 2 ay önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek maktul Mehmet ve Berna Kaya çifti ile Kızıltepe'den Mardin'e gittiğinin belirlendiği belirtildi.

Maktul Berna Kaya'nın sınava girmeden önce kol çantasını B.S'ye verdiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"- Maktul Samyeli Kaya arabada sanık Mirhan C. ve kız arkadaşının yanında beklemiştir. Sınavdan sonra geri dönüldüğünde bir süre sonra Kaya çifti çantada bulunan dört bileziğin olmadığını anlamış, bilezikleri sanık Mirhan C. ve kız arkadaşının aldığını düşünmüşlerdir.

- Bu durum Mirhan C'ye iletilmiş ancak sanık iddiaları kabul etmemiştir. Mirhan C. kendisine ve kız arkadaşına yöneltilen suçlamalar sonucu Kaya çiftine husumet beslemiştir."

İDDİANAMEDEKİ TARİHİ ESER AYRINTISI

Sanık Mirhan C.'nin ifadesinde maktul Mehmet Kaya'nın tarihi eser aradığını ve bulduğunu bildiğini ifade ettiği aktarılan iddianamede, B.S.'nin ise ifadesinde Mirhan C.'nin kendisine, "Bir ay içinde ya çok iyi bir yerde olacağım ya da çok kötü bir yerde olacağım." dediği yönünde beyanlarda bulunduğunu anlattığı kaydedildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"- Sanığın maktulleri öldürmek ve ikamette bulunan tarihi eser ve kıymetli eşyaları almak kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır. Sanık Mirhan C., olaydan üç gün önce suçta kullandığı ve emanette kayıtlı olan tabanca ile üç mermiyi B.A.'dan 17 bin 500 lira karşılığında temin etmiştir.

- Olay günü Mirhan C. maktullerin ikametine gitmiş, üç kişiyi olay yerinde öldürmüştür."

Mirhan C'nin savunmasında maktul Mehmet Kaya'nın eşini ve kızını öldürdükten sonra silahla kendi başına ateş ettiği yönündeki beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun belirlendiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

“EVDE TARİHİ ESER ARADI”

"- Sanık Mirhan C, hazırladığı planı soğukkanlı bir şekilde icra ederek öldürme eylemini gerçekleştirmiştir. Ardından sanığın ikamette bulunan tarihi eser ve kıymetli eşyaları aradığı, içerisinde kolye, altın bilezikler, altın yüzükler, altın küpe, gümüş yüzükler, kol saatleri, tespihler, ayar düğmesi ve tespit edilebildiği kadarıyla yaklaşık 20 bin lira nakit para olan çantayı, suçta kullandığı tabancayı, bir dolu fişek ile bir kovanı alarak ikametten ayrıldığı belirlenmiştir."

"BORCU OLAN MAKTULÜN KIYMETLİ EŞYA VE PARAYI HEDİYE ETMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

İddianamenin, sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"- Sanık Mirhan C. savunmasında içinde kolye, altın bilezikler ve para olan çantayı maktul Mehmet Kaya'nın kendisine olaydan önce hediye ettiğini beyan etmiş ise de şüpheli emniyetteki ifadesinde maktulün kendisine 100 bin lira borcu olduğunu söylemiştir.

- Borcu olan maktulün borcunu ödemek yerine bu miktarda kıymetli eşyayı ve parayı şüpheliye hediye etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

- Sanığın ikametten ayrıldıktan sonra araç kiraladığı, ikamete tekrar geldiği, maktullere ait çanta ile tabanca ve olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri kiraladığı araca koyarak olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir.

- Sanık Mirhan C'nin kıyafetleri ve ikametinde yapılan arama sonucu el konulan mavi renkte dört naylon eldivenin tekinde atış artıkları ve kiraladığı otomobilde maktul Mehmet Kaya'ya ait kan örnekleri tespit edilmiştir.

- Mirhan C. olayı arkadaşları olan sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'ye anlatmıştır. Sanıkların Mirhan C'nin suçta kullandığı tabancayı şüpheli Vedat E'nin ikametinin yakınında bulunan rögar çukuruna birlikte attıkları, Mirhan C'nin kiraladığı otomobili benzin istasyonunda yıkadıkları ve sildikleri belirlenmiştir.

- Sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda haklarında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe bulunduğu anlaşılarak, cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede tutuklu sanıklar Mirhan C., hakkında tasarlayarak kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile konutta gece vakti silahla yağma suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18 yıla kadar, Bünyamin K. ve Vedat E. hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mirhan C, Bünyamin K, Vedat E. ve B.A tutuklanmış, soruşturma kapsamında B.A'nın dosyası ayrılmıştı.