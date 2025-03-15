Mardin'deki kavgada silahlı konuştu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında silahlı saldırı çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı.
Gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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