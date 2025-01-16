Mardin'deki silahlı kavgayla ilgili 14 kişi tutuklandı

Kızıltepe ilçesinde 14 Ocak'ta, iki grup arasında “arazi satışı” nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, 13 şahıs yaralanmıştı.

Yaralanan şahısların 11'i hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 18 şahsı titizlikle yürüttükleri çalışmalar neticesinde yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden T.Ç., M.Ç., M.Ç., S.Ç., M.Ş.Ç., M.E.O., Ö.Ç., B.C., M.M.C, M.N.C., E.C., R.C., M.Ş.C. ve İ.C. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.