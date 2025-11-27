Mardin'deki sır katliam: 1 şüpheliye "delil" tutuklaması
27.11.2025 03:44
AA
Kızıltepe'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evlerinde katledilmesine ilişkin yakalanan şüpheli "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe'de sırlarla dolu aile katliamına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.
37 yaşındaki Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, M.C.'nin "delil karartma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
SİLAH VE BOĞUŞMA İZİ YOK, KAPI ZORLANMAMIŞ
Cinayetin ardından polisin yaptığı olay yeri incelemesinde; silahın evde bulunmadığı ortaya çıkmış, boğuşma izine rastlanmadığı ve kapıda zorlanma olmadığı ifade edilmişti.