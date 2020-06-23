Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta keneden öldü

Mardin'de yaşayan Burhan Ay, yazla birlikte çobanlık yapmak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesine geldi.



Bir süre önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Ay, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün cenazesi ailesine teslim edilecek olan Burhan Ay'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.

KENEDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELER?



Özellikle yaz ve sonbaharda görülen KKKA hastalığı kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı. Hastalık, virüs taşıyan hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, KKKA’dan korunmak için şu kurallara dikkat edilmesini vurguluyor:



- Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli.



- Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı.



- Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.



- Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kene olup olmadığı kontrol etmeli.



- Kene yapışmışsa hiç vakit kaybetmeden, çıplak elle dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven vb.) çıkarmalı.



- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.



- Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas edilmemeli.



- Kenenin üzerine asla sigara söndürmemeli, kolonya, gaz yağı dökülmemeli.

KKKA NEDİR?



KKKA, keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı.