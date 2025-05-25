Mardin’de trafik kazası: 3'ü çocuk, 8 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Mardin’de trafik kazası: 3'ü çocuk, 8 yaralı

'in Mazıdağı ilçesinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, Deniz B. (30), Muhammed B. (4), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Hatice B. (57), Ela B. (2), Gülistan B. (28) ve Delal B. (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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