Mardin’de trafik kazası: 3'ü çocuk, 8 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, Deniz B. (30), Muhammed B. (4), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Hatice B. (57), Ela B. (2), Gülistan B. (28) ve Delal B. (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.