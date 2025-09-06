Mardin'in 2 ilçesinde örtü yangını

Mardin'in Savur ve Yeşilli ilçesinde iki farklı bölgede örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangınlara müdahale ediyor.

Yeşilli ilçesi merkez Bahçebaşı Mahallesi ile Ömerli ilçesi kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangınları çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerden etkilenen hayvanları kurtarıp, onlara su verdi.

