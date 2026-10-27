Mardinli baba yardım istiyor | Oğlu Rusya'da askere alındı, cepheye gönderildi. 3,5 yıldır haber yok

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, Türkiye ve Rusya vatandaşı olan oğlu Sabahatin Aydoğan'ın (25), Rusya'da askere alınarak Ukrayna cephesine gönderildiğini ve burada esir düştüğünü öne sürdü.

Oğlundan 3,5 yıldır haber alamayan Aydoğan, "Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Kızıltepe'de yaşayan İzzettin Aydoğan, çifte vatandaş olan oğlunun Rusya'ya gittikten sonra askere alındığını ve Ukrayna'da esir düştüğünü iddia etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarının kendilerine umut verdiğini söyleyen Aydoğan, 3,5 yıldır haber alamadıkları oğlunun durumunun öğrenilmesi ve Türkiye'ye dönmesi için yetkililerden yardım istedi.

“Oğlum yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz”

‘ELİMİZDEKİ FOTOĞRAFLARDAN ESİR DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUZ’

Oğlunun Türkiye ve Rusya vatandaşı olduğunu belirten İzzettin Aydoğan, “Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır” dedi.

Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Aydoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz. Oğlum çifte vatandaştı, Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler” dedi.