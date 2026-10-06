Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
06.10.2026 14:14
Son Güncelleme: 06.10.2026 14:20
Karahan, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili bir paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı.
Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Karahan, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mardin'de “Marilyn Monroe” olarak tanınan Melek Karahan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine ilişkin bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı.
Mardin Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül'de görülen ilk duruşmada Karahan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A ve 218'inci maddeleri kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.
Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Karahan, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme heyeti, Karahan’ın tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi .
Karahan'ın avukatı kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.
1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Davayla ilgili bugün Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Melek Karahan ile avukatı Elif Narin Dursun katıldı.
Karahan, duruşmada beraatını talep etti. Mahkeme heyeti ise Karahan'ı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.