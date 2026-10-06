Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardin 'de “Marilyn Monroe” olarak tanınan Melek Karahan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine ilişkin bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı.

Mardin Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül'de görülen ilk duruşmada Karahan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A ve 218'inci maddeleri kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.

Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Karahan, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme heyeti, Karahan’ın tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi .